Вице-премьер Кистион баллотируется по мажоритарному округу в Виннице

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион будет участвовать в парламентских выборах по мажоритарному округу.

Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, Кистион зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 (Винница).

Напомним, что идти на выборы по мажоритарному округу также намеревался министр иностранных дел Павел Климкин, однако затем передумал.