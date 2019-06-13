Климкин передумал участвовать в выборах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в дальнейшем намерен заниматься политической деятельностью, но в нынешних внеочередных выборах в Верховную Раду участвовать не будет.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде… На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - сказал он в интервью интернет-изданию ТСН.uа, опубликованном в четверг.

При этом министр подчеркнул, что в будущем планируют заниматься политической деятельностью.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информации о его переговорах с партией "Голос" Святослава Вакарчука о включении его в избирательные списки на выборах в Раду, Климкин признался, что вел переговоры с несколькими политическими проектами.

"Но не нашел команду единомышленников, которые были бы способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину", - пояснил глава МИД.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратился к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста главы МИД.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту в увольнении Климкина, Полторака и Грицака.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины. Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским новый проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД Украины.