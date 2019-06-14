Зеленский назначил командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ.
Это определено указами №№ 404, 405 и 407 от 13 июня, обнародованными на сайте главы государства в пятницу, 14 июня.
«Освободить Балана Николая Ивановича от исполнения обязанностей командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в указе № 404.
«Уволить Балана Николая Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — сказано в указе № 405.
«Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины», — определяет указ № 407.
Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом Владимира Кондратюка и замами — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Как сообщалось, 7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Балана.
Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
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