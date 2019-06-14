У Вакарчука заявили, что Садовой соврал о совместных кандидатах

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер «Самопомощи» Андрей Садовой, не соответствует действительности.
Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.
«Политические игры и договоры за спиной избирателей — это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика — это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», — заявили в политсиле.
Напомним, ранее лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016