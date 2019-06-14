У Вакарчука заявили, что Садовой соврал о совместных кандидатах

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер «Самопомощи» Андрей Садовой, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.

«Политические игры и договоры за спиной избирателей — это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика — это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», — заявили в политсиле.

Напомним, ранее лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.