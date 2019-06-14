Зеленский встретился с семьями пленных моряков

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями моряков, задержанных в прошлом году у Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.
«Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле», — отметили в АП.
«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — сказал Зеленский.
Также отмечается, что на встрече поднимался вопрос обеспечения жильем.
Кроме того, президент высказался по поводу законопроекта о предоставлении пленным морякам статуса участников боевых действий.
«Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва», — подытожили в пресс-службе.
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