Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, — написал Нарделла в Twitter. — Франко Дзеффирели ушел сегодня утром». Он назвал режиссера одним из величайших людей мировой культуры. «Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя», — добавил мэр Флоренции.
Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом «Кемпинг». Его картина «Ромео и Джульетта» 1968 года читается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.
В 1977 году он был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании.
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