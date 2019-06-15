Зеленский анонсировал послабления для малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса», а также инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Об этом глава государства заявил 15 июня в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба президента.

«Малый и средний бизнес — это кровь для организма страны. Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — заявил он.

Зеленский отметил, что в настоящее время готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — отметил президент.

Также Зеленский отметил важность реформы правоохранительных органов.

«Главная цель — „государство в смартфоне“, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — подчеркнул он.