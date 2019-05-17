В ДНР заявили о раскрытии убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя «республики» Дениса Пушилина.

"Установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", - заявил он.

В то же время конкретные фамилии он не назвал, якобы по той причине, что задержаны еще не все причастные.

Напомним, что «глава» ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.