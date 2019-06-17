The New York Times считает опасными обвинения Трампа в госизмене

Редакция газеты The New York Times отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене в связи с публикацией материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ. Это следует из заявления, опубликованного в воскресенье в Twitter издания.
«Обвинять прессу в госизмене опасно, — отметили представители газеты. — Мы проинформировали представителей правительства о статье до публикации. Как говорится в нашей статье, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности».
В статье The New York Times, опубликованной в субботу, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в «фактической госизмене» и причинении вреда интересам США.
В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США в отношении энергосистемы РФ.
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