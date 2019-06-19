Порошенко передал в ЦИК документы своей партии для участия в выборах

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.
«В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию... более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% — это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат», — сказал Порошенко журналистам в среду перед подачей в ЦИК документов, передает Интерфакс-Украина.
«Это безупречный и лучший список среди всех политических сил», — уверяет Порошенко.
Как сообщила пресс-служба «Евросолидарности» утром в среду, в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№ 30).
«Европейская солидарность» передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016