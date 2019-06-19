Порошенко передал в ЦИК документы своей партии для участия в выборах

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.

«В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию... более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% — это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат», — сказал Порошенко журналистам в среду перед подачей в ЦИК документов, передает Интерфакс-Украина.

«Это безупречный и лучший список среди всех политических сил», — уверяет Порошенко.

Как сообщила пресс-служба «Евросолидарности» утром в среду, в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№ 30).

«Европейская солидарность» передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.