Партия Порошенко победила на зарубежном избирательном округе

Партия «Европейская солидарность» победила в зарубежном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах в Украине, набрав 29,55% голосов избирателей, у партии «Слуга народа» — 28,13% голосов.

Таковы результаты выборов в этом округе, полученные по результатам обработки 100% протоколов. Они опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Партия «Голос» набрала 19,67% голосов, остальные партии — менее 5% каждая, в том числе преодолевающие, согласно результатам экзит-поллов, 5% барьер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (3,6% голосов) и «Батькивщина» (2,01%).

В Австралии, Греции, Кувейте, Ирландии, Италии, Канаде, Бельгии, Дании, Нидерландах, Саудовской Аравии, Таиланде, Швеции, Ливане, Малайзии, Мексике, Австрии, Болгарии, Кипре, Сингапуре, Словении, Узбекистане, Хорватии, Великобритании, США, Турции, Германии, Финляндии Франции, Черногории, Швейцарии, Японии большинство проголосовали за «Европейскую солидарность».

В Азербайджане, Алжире, Египте, Аргентине, Грузии, ДР Конго, Израиле, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызстане, Китае, Испании, Марокко, Латвии, Литве, ОАЭ, Португалии, Беларуси, Армении, Индии, Казахстане, на Кубе, в Молдове, Перу, Польше, Сербии, Чили, Румынии, Словакии, Вьетнаме, Тунисе, Туркменистане, Венгрии, Чехии большинство голосов избиратели отдали партии «Слуга народа».

В Норвегии и Бразилии большинство избирателей отдала предпочтении партии «Голос», в Эстонии — партию «Оппозиционный блок — за жизнь». В ЮАР и Корее партии «Европейская солидарность» и «Слуга народа» собрали идентичное количество голосов, а в Македонии поровну получили «Европейская солидарность» и «Голос».

В заграничном избирательном округе всего сформировано 102 участковые избирательные комиссии в 72 странах мира. Больше всего участков — в Германии (пять), по четыре сформировано в США, Польше и Италии, по три — в Канаде, Испании и Турции. В России участки для голосования закрыты.