Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Согласно агентству, Кассационный суд Франции отклонил все апелляции Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога на решение о возобновлении одного из дел о коррупции и направлении Саркози в исправительный суд. По словам источника, судебное разбирательство начнется в ближайшие месяцы.
Речь идет о деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.
Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Саркози в рамках «дела Бетанкур» обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.
Помимо «дела Бетанкур» Саркози в 2016 году были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози.
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