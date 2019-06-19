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Верховный суд не удовлетворил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

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Верховный суд не удовлетворил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Игоря Коломойского на отмену запрета Национальному банку, Министерству финансов, ПриватБанку и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются бизнесмена, говорится в постановлении Верховного суда от 29 мая 2019 года.

«Кассационную жалобу (истца) ... оставить без удовлетворения. Постановление Апелляционного суда города Киева от 28 августа 2018 оставить без изменений», — говорится в тексте постановления, обнародованного в базе судебных решений.

В постановлении Верховного суда сказано, что 15 декабря 2017 года Соломенский райсуд запретил НБУ, Минфину и их консультантам, включая в частности международные компании AlixPartners Services UK, Kroll Associates UK, Hogan Lovells International, выполнять условия договоров, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права и/или законные интересы Коломойского.

Однако по жалобе НБУ 28 августа 2018 года Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского райсуда, ссылаясь на то, что местный суд своим судебным решением вмешался в хозяйственную деятельность указанных юрлиц и допустил нарушение прав и интересов других лиц. Кроме того, согласно ч.7.ст 150 Гражданско-процесуального кодекса, обеспечение иска не допускается путем приостановления решений, актов Национального банка Украины, а также установление запрета Нацбанку совершать определенные действия.

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Адвокат Коломойского 29 августа подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда в которой ссылаясь на нарушения норм процессуального права просил отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции. В отзыве на кассационную жалобу Нацбанк просил Верховный суд оставить обжалуемое постановление апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу без удовлетворения. Такое же заявление в Верховный суд было подано и ПриватБанком, а также ООО «Аликспартнерс (Украина)».

НБУ, Игорь Коломойский, Kroll
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