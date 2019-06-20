Зеленский встречался с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам о проведенной им встрече с самым богатым украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, однако о ее деталях пообещал рассказать на первой своей крупной встрече в статусе главы государства с бизнесом 20 июня.
«Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем настаивали и будем настаивать», — ответил глава государства на вопрос о сути разговора с Ахметовым на неформальной встрече с журналистами 19 июня в администрации президента, видео которой разместило на своем сайте издание «Украинская правда».
«Это многое. Это не политические вещи — никаких договоренностей. То, что мы отменяем „Роттердам + “, все об этом знают — и это будет. И будет демонополизация — и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают », - сказал Зеленский.
По его словам, есть другая сторона — необходимость сейчас вкладывать деньги в Украину. «Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине, поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину», — заявил президент.
Как сообщалось, ранее Зеленский уже встречался с бизнесменом Виктором Пинчуком.
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