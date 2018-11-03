Киевский патриархат хочет через Раду переименовать УПЦ

Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.
«Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием „украинская“, являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна Украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться Русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь — на русском языке, защищают интересы на востоке русские», — отметил предстоятель УПЦ КП.
Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться «Украинская православная церковь».
«Название будет «Украинская православная церковь». Второе название будет «Киевский патриархат», — сказал Филарет.
26 октября архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря также заявил, что Верховная Рада должна принять закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить официальное название в Русская православная церковь.
При этом архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиский Иов заявил, что новая церковь будет вовсе не УПЦ, а называться Православная церковь в Украине.
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