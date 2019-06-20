У Зеленского не исключают создания коалиции с партией «Голос»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает создание коалиции этой политсилы с партией «Голос» Святослава Вакарчука в Верховной Раде нового созыва.

«Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос — зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии „Слуга народа“, то, теоретически, объединение возможно», — сказал Разумков в ходе прямой линии в «КП в Украине» (ответы опубликованы в печатной версии издания в четверг), отвечая на вопрос об объединении с партией «Голос».

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: «С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути».

Напомним, что согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия «Слуга народа». «Голос» Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.