Большинство украинцев поддерживают первые действия Зеленского

54% украинцев поддерживают первые действия Владимира Зеленского на должности президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром «Социальный мониторинг» 7-10 июня.

Только 8% заявили, что не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного главы государства.

При этом 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки, а 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям Зеленского.

Вместе с тем 34% опрошенных возлагают большие надежды на то, что новый президент изменит ситуацию в стране к лучшему. Больше всего таких среди молодежи и на востоке Украины.

Почти столько же респондентов (33%) имеют определенные надежды в этом, а 16% опрошенных имеют слабые надежды.

15% почти не имеют особых надежд на то, что Зеленскому удастся изменить ситуацию в стране, еще 3% опрошенных не определились с ответом.

37% опрошенных основной проблемой, способной помешать Зеленскому провести изменения в стране, назвали противодействие старых политиков.

«21% считает, что такой проблемой является нехватка опыта, 12% — зависимость от олигархов, 8% — плохое, непрофессиональное и беспринципное окружения, 7% — отсутствие команды, 5% — отсутствие плана и видения будущего Украины, 4% — отсутствие своей партии в Верховной Раде, 2% — отсутствие или неправильная идеология», — отмечают социологи.

Среди рисков, связанных с президентством Зеленского, опрошенные чаще всего называли усиление роли олигархов (14%), установление непрофессиональной власти (12%) и экономический кризис, инфляцию и обнищание (12%).

8% видят риск в попадании в зависимость от России и еще 8% — в обострении ситуации на Востоке страны.