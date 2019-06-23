ЦИК отказалась регистрировать кандидатов в нардепы по списку Компартии Украины

В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, обнародованном в субботу вечером.