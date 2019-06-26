Компартии окончательно запретили участвовать в выборах

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить иск Коммунистической партии Украины (КПУ), в котором политсила просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

«Коллегия судей отказала в удовлетворении данного иска, так как обжалованное постановление ЦИК соответствует требованиям действующего законодательства Украины», — сказано в сообщении.

Суд считает, что ЦИК принял правильное решение, руководствуясь законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Закон вступил в силу 15 мая 2015 года.

Лидер Компартии Петр Симоненко раскритиковал решение ЦИК. Он сообщил, что партия готовит обращение в ЕСПЧ по этому вопросу.