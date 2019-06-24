Олигарх Плахотнюк ушел с поста главы Демпартии Молдовы

Лидер правящей до недавнего времени Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, покинувший 14 июня территорию страны, заявил о своей отставке с поста председателя партии. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Лидеры парламентских проевропейских партий заявляют, что отказываются от диалога с Демпартией по причине того, что я возглавляю эту партию. Хочу устранить это препятствие. Сегодня я сложил мандат председателя Демократической партии. Призываю своих коллег созвать съезд партии и избрать нового лидера, а также утвердить новую политическую программу партии в качестве парламентской оппозиции», — отметил Плахотнюк.

Коснувшись отказа от депутатского мандата, Плахотнюк заявил, что этот вопрос должны решать избиратели Ниспоренского одномандатного округа, по которому он избирался депутатом парламента.

Напомним, что 14 июня после начала мирной передачи власти от Демократической партии Молдовы к новой парламентской коалиции лидер Демпартии Влад Плахотнюк покинул страну, вылетев в неизвестном направлении. По имеющейся информации, в настоящее время он находится в Лондоне.

Владимира Плахотнюка и Демократическую партию обвиняют в попытке узурпации государственной власти в Молдове, а один из лидеров парламентской коалиции, глава МВД Андрей Нэстасе выступил с инициативой о лишении Плахотнюка депутатского иммунитета и его привлечении к уголовной ответственности.