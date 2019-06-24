Суд сделал шаг к оправданию Насирова

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-головы Государственной фискальной службы Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций. Об этом сообщают «Наші гроші».
Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов, Наталья Литвина.
Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 приняла тройка судей в составе Евгений Аблов (председатель), Павел Григорович, Игорь Смолий. Дело было назначено на эту тройку с нарушениями.
Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.
Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными Государственными налоговыми инспекциями.
Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно — принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн. за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.
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