Как проверить, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G: чек-лист

В марте прошлого года украинские операторы мобильной связи получили разрешение на использование стандарта 4G/LTE для мобильного интернет-соединения. Сегодня значительная часть Украины находится под покрытием более продвинутого и качественного Интернета. Но для подключения 4G мало находиться в зоне покрытия, нужно еще иметь соответствующую сим-карту и смартфон, поддерживающий этот стандарт.

Чем 4G лучше предыдущего стандарта 3G и как проверить свои сим-карту и телефон на соответствие техническим требованиям, рассказали специалисты украинского оператора “Киевстар”.

Что такое 4G

Это стандарт мобильного Интернета, известный также как LTE, который позволяет развивать скорость до 100 мбит/сек. У данного стандарта меньше пинг (отставание в загрузке веб-страниц и их элементов) и больше технических возможностей для использования потокового Интернета. На практике это позволяет загружать видео с мобильного Интернета, что раньше представляло проблему для пользователей, а также в целом улучшить качество Сети.

Недостаток технологии в том, 4G-связь есть далеко не везде. К нам этот стандарт пришел на несколько лет позже, чем в другие страны, а в США уже разрабатывают следующее поколение - 5G. Пока в Украине данного вида связи нет в селах, на дорогах между населенными пунктами, но ситуация с каждым днем улучшается.

“Сеть все время расширяется, охватывая новые территории. Сейчас карта покрытия 4G охватывает территории практически всех областных и в большинстве районных центров Украины, а такие области как Киевская, Одесская, Днепропетровская имеют значительный охват территорий в сельской местности и на трассах,” - рассказали специалисты о покрытии 4G от “Киевстар”.

Как узнать, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G

Сделать это можно со своей текущей сим-карты, отправив оператору SSD-запрос:

для “Киевстар” *245*4#

для “Vodafon” *222#

для “lifecell” *455#

Получив ответ, вы сможете узнать, обладает ли ваш телефон достаточными техническими характеристиками, чтобы поддержать стандарт связи или придется покупать новый смартфон. Также вы узнаете, если ваша сим-карта не поддерживает 4G, что вполне нормально, если она выпущена до мая 2018 года.

Что делать, если сим-карта не поддерживает 4G

Операторы поддерживают стремление пользователей перейти на новый стандарт связи. К примеру, “Киевстар” заменит всем желающим сим-карту на новую с поддержкой 4G в любом из фирменных магазинов сети, которых более 3000 в Украине. Также можно самостоятельно приобрести новый пакет с LTE-связью.

Преимущества 4G интернета позволяют использовать все медийные возможности смартфона и приложений, поэтому переход на данную связь более чем оправдан. За год работы стандарта в стране площадь покрытия значительно увеличилась и теперь абонентам сотовой связи можно полностью перейти на данный стандарт.