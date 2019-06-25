Войти
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
дружба народов
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
официально
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Как проверить, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G: чек-лист

310
Как проверить, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G: чек-лист

Как проверить, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G: чек-лист

В марте прошлого года украинские операторы мобильной связи получили разрешение на использование стандарта 4G/LTE для мобильного интернет-соединения. Сегодня значительная часть Украины находится под покрытием более продвинутого и качественного Интернета. Но для подключения 4G мало находиться в зоне покрытия, нужно еще иметь соответствующую сим-карту и смартфон, поддерживающий этот стандарт. 

Чем 4G лучше предыдущего стандарта 3G и как проверить свои сим-карту и телефон на соответствие техническим требованиям, рассказали специалисты украинского оператора “Киевстар”.

Что такое 4G

Это стандарт мобильного Интернета, известный также как LTE, который позволяет развивать скорость до 100 мбит/сек. У данного стандарта меньше пинг (отставание в загрузке веб-страниц и их элементов) и больше технических возможностей для использования потокового Интернета. На практике это позволяет загружать видео с мобильного Интернета, что раньше представляло проблему для пользователей, а также в целом улучшить качество Сети.

Недостаток технологии в том, 4G-связь есть далеко не везде. К нам этот стандарт пришел на несколько лет позже, чем в другие страны, а в США уже разрабатывают следующее поколение - 5G. Пока в Украине данного вида связи нет в селах, на дорогах между населенными пунктами, но ситуация с каждым днем улучшается.

“Сеть все время расширяется, охватывая новые территории. Сейчас карта покрытия 4G охватывает территории практически всех областных и в большинстве районных центров Украины, а такие области как Киевская, Одесская, Днепропетровская имеют значительный охват территорий в сельской местности и на трассах,” - рассказали специалисты о покрытии 4G от “Киевстар”.

Как узнать, есть ли на смартфоне и сим-карте 4G

Сделать это можно со своей текущей сим-карты, отправив оператору SSD-запрос:

  • для “Киевстар”  *245*4#

  • для “Vodafon” *222#

  • для “lifecell” *455#

Получив ответ, вы сможете узнать, обладает ли ваш телефон достаточными техническими характеристиками, чтобы поддержать стандарт связи или придется покупать новый смартфон. Также вы узнаете, если ваша сим-карта не поддерживает 4G, что вполне нормально, если она выпущена до мая 2018 года.

Что делать, если сим-карта не поддерживает 4G

Операторы поддерживают стремление пользователей перейти на новый стандарт связи. К примеру, “Киевстар” заменит всем желающим сим-карту на новую с поддержкой 4G в любом из фирменных магазинов сети, которых более 3000 в Украине. Также можно самостоятельно приобрести новый пакет с LTE-связью.

Преимущества 4G интернета позволяют использовать все медийные возможности смартфона и приложений, поэтому переход на данную связь более чем оправдан. За год работы стандарта в стране площадь покрытия значительно увеличилась и теперь абонентам сотовой связи можно полностью перейти на данный стандарт.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 июня 2019
Понедельник, 24 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016