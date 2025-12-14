Войти

Свириденко анонсувала продовження дії державних програм підтримки бізнесу

136

Державні програми підтримки бізнесу, зокрема "Зроблено в Україні", пільгове кредитування, гранти та страхування воєнних ризиків, продовжать діяти й надалі та мають фінансування в держбюджеті на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Під час зустрічі у Харкові з підприємцями, українськими виробниками Свириденко повідомила про те, що програма "Зроблено в Україні" продовжить працювати, і кошти на її фінансування передбачені в бюджеті на 2026 рік.

Також 18 млрд грн передбачені Фонду розвитку підприємництва на програму "Доступні кредити 5–7–9 %".

Буде профінансована програма часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання, гранти на переробку та всі інші, запевнила глава уряду.

"Ми адаптовуємо складові "Зроблено в Україні" під потреби прифронтових бізнесів. Одна з таких програм - гранти на відновлення пошкоджених обстрілами переробних підприємств. Максимально можна отримати до 16 млн грн.", - пояснила Свириденко.

За її словами, з моменту старту програми цього року загалом затверджено 15 заявок. Виплачені перші три, серед них є і харківські виробники.

"Закликаємо подаватися, це підтримка для закупівлі нового обладнання замість втраченого після ворожих прильотів. Ставка кредитів на інвестиційні цілі по "5-7-9" для прифронтових територій - 1%", - заохотила прем'єр-міністр.

Також у державному бюджеті передбачені кошти на програму страхування воєнних ризиків. Вона актуальна для промисловості прифронтових регіонів тема.

Свириденко
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
Четверг, 11 декабря 2025
Капитал
