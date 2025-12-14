ЦНС: окупанти примушують мешканців Донецька до служби в армії через великі кредитні зобов'язання

У тимчасово окупованому Донецьку мешканців з великими кредитними зобов'язаннями примушують до служби в російській армії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.
"У тимчасово окупованому Донецьку мешканці з великими кредитними зобов’язаннями стикаються з прямими пропозиціями, які важко назвати добровільними: питання погашення заборгованості фактично зводиться до підписання контракту з міноборони рф", - зазначається в публікації.
В одному з таких випадків людині з боргом майже у три мільйони рублів під час прийому у судових приставів відкрито озвучили «варіант вирішення проблеми» — контракт на фронт строком понад рік із перспективою списання боргів. Формально це подається як можливість, але по суті є ультиматумом у ситуації повної безвиході.
З повідомлень джерел ЦНС відомо що, подібні «консультації» давно перестали бути поодинокими. У виконавчих службах сформувалася неофіційна практика, коли боржників цілеспрямовано підштовхують до військової служби як «найшвидшого способу закрити питання». Йдеться не лише про кредити: аналогічні сценарії застосовують і щодо штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.
Така модель зручна для окупаційної адміністрації одразу з кількох причин. Вона дозволяє зменшувати соціальну напругу навколо боргів, не вирішуючи економічних проблем, і паралельно поповнювати особовий склад військових підрозділів. Фінансові труднощі перестають бути цивільним питанням і перетворюються на інструмент примусу.
У підсумку в окупованому Донецьку формується система, де людина розглядається не як громадянин із правами, а як «борговий ресурс». Відмова платити або неможливість це зробити автоматично відкриває шлях до фронту, підсумовує Центр національного спротиву.
