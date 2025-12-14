Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ЦНС: окупанти примушують мешканців Донецька до служби в армії через великі кредитні зобов'язання

134

У тимчасово окупованому Донецьку мешканців з великими кредитними зобов'язаннями примушують до служби в російській армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.

"У тимчасово окупованому Донецьку мешканці з великими кредитними зобов’язаннями стикаються з прямими пропозиціями, які важко назвати добровільними: питання погашення заборгованості фактично зводиться до підписання контракту з міноборони рф", - зазначається в публікації.

В одному з таких випадків людині з боргом майже у три мільйони рублів під час прийому у судових приставів відкрито озвучили «варіант вирішення проблеми» — контракт на фронт строком понад рік із перспективою списання боргів. Формально це подається як можливість, але по суті є ультиматумом у ситуації повної безвиході.

З повідомлень джерел ЦНС відомо що, подібні «консультації» давно перестали бути поодинокими. У виконавчих службах сформувалася неофіційна практика, коли боржників цілеспрямовано підштовхують до військової служби як «найшвидшого способу закрити питання». Йдеться не лише про кредити: аналогічні сценарії застосовують і щодо штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.

Така модель зручна для окупаційної адміністрації одразу з кількох причин. Вона дозволяє зменшувати соціальну напругу навколо боргів, не вирішуючи економічних проблем, і паралельно поповнювати особовий склад військових підрозділів. Фінансові труднощі перестають бути цивільним питанням і перетворюються на інструмент примусу.

У підсумку в окупованому Донецьку формується система, де людина розглядається не як громадянин із правами, а як «борговий ресурс». Відмова платити або неможливість це зробити автоматично відкриває шлях до фронту, підсумовує Центр національного спротиву.

 

кредити, Донецьк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 14 декабря 2025
Суббота, 13 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
Четверг, 11 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023