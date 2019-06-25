Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе

Новая программа финансирования, переговоры по которой Украина ведет с МВФ, может быть заключена на три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Оксану Маркарову.
Министр заметила, что действующая программа была заключена на период выборов. «В определенном смысле эта программа сделала то, что должна была сделать», — сказала Маркарова.
«Учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы финансирования за счет местных займов», — отметила глава Минфина.
О каких именно объемах финансирования может идти речь в новой программе, Маркарова уточнять не стала.
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