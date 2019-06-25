НБУ с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.