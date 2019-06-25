Украинцы готовы поддержать автономию Донбасса в обмен на мир

49,5% жителей Украины готовы поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг» с 13 по 21 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности 29,1% опрошенных ответили, что скорее поддержали бы автономию и 20,4% заявили, что точно поддержали бы автономию.

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%).

Затруднились ответить на этот вопрос 19,8%.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет +/- 1,8%.