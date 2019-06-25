Украинцы готовы проголосовать за ЕС и НАТО

48,9% опрошенных украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы сейчас проходил соответствующий референдум, 23,2% проголосовали бы за законодательное закрепление внеблокового статуса страны.
При этом 16% украинцев не участвовали бы в референдуме о вступлении в НАТО или же законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 11,8% затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".
56,7% украинцев сейчас поддержали бы на референдуме вступление страны в ЕС, 19,4% - за восстановление/укрепление экономических связей с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ, 13,5% не участвовали бы в таком референдуме, 10,4% - затруднились ответить.
Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня.
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