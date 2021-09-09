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Бывшая пресс-секретарь Трампа написала книгу о своей работе в Белом доме

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Бывшая пресс-секретарь Трампа написала книгу о своей работе в Белом доме

Стефани Гришэм, в разное время работавшая пресс-секретарем бывшего президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, написала мемуары о четырех годах работы в Белом доме. Об этом сообщает в четверг портал Axios.

По его данным, книга, получившая название «Теперь я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» (I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House), выйдет 5 октября. Как отмечают источники Axios, читателей ждут «новые удивительные скандалы». «Когда я услышал об этом, единственное, о чем я мог думать, так это Стефани, стоящая в озере из бензина и чиркающая спичкой с усмешкой на лице», — заявил порталу один из бывших коллег Гришэм.

В свою очередь другой источник Axios, говоря о Гришэм, отметил, что «она работала с прессой, и ее работа заключалась в том, чтобы точно знать, что происходит». Источник добавил, что Гришэм хорошо знает семью прежнего главы государства и в своей книге от первого лица прольет новый свет на связанные с ней события.

Покинув Белый дом 6 января 2021 года, Гришэм держалась в тени, о подготовке книги знал лишь ограниченный круг лиц, поясняет Axios.

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В 2017-2019 годах Гришэм была официальным представителем Меланьи Трамп. Летом 2019 года она стала пресс-секретарем главы государства, сменив на этом посту Сару Сандерс, а весной следующего года вернулась на работу в аппарат первой леди, став его руководителем. В отставку Гришэм ушла 6 января 2021 года в свете беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Почти за год работы пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям в его аппарате Гришэм не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов.

Дональд Трамп, Стефани Гришэм
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