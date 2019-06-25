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Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

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Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

Представители 11 поместных православных церквей выразили в Киеве поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

О своей поддержке они заявили во вторник на брифинге на территории Киево-Печерской лавры, куда прибыли по случаю пятилетия интронизации предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

«Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей церкви и всего православного мира», — заявил представитель Александрийского патриархата. Представитель Кипрской церкви назвал Онуфрия примером для всего православия. «Он является примером для всего православного мира, примером предстоятеля. Несмотря на то, что переживает его церковь, он ни разу не осудил других людей», — подчеркнул член Кипрского патриархата.

Все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине — во главе с митрополитом Онуфрием — и молятся за нее.

Представитель Сербской православной церкви епископ Моравичский Антоний заявил, что митрополит Онуфрий вносит большой вклад для единства православия и что Сербская церковь не признает других церквей.

Мы не знаем других Поместных Церквей в Украине, кроме той, которую возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Дай Бог ему здравия, долгоденствия, от лица всей полноты Сербской Православной Церкви приветствуем его и желаем ему многих и благих лет«, — заявил он.

Представитель Кипрской поместной православной церкви митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя на брифинге в Киево-Печерской лавре призвал правительство Украины помочь верующим УПЦ вернуть храмы, которые у них отняли.

«Мы хотели бы попросить правительство Украины, чтобы были возвращены храмы, которые забрали у верующих УПЦ, которых опекает митрополит Онуфрий», — отметил он.

Представитель Кипрской церкви подчеркнул, что украинские верующие должны пользоваться своими правами. «Религиозные права всех верующих должны быть обеспечены полностью, независимо от конфессии. Мы просим, чтобы люди, которые были изгнаны из храмов, вернулись в свои храмы».

Митрополит Карфагенский Мелетий из Александрийской православной церкви подчеркнул, что пребывание в Киеве представителей мирового православия является поводом засвидетельствовать литургическое единство с Украинской Православной Церковью и выразить поддержку канонической УПЦ.

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«Любая проблема решается через диалог и молитву. Мы должны помнить, что в Церкви нет места для политики. Мы должны следовать канонам Церкви и таким образом решать ее проблемы. Я желаю, чтобы мир пришел на украинскую землю. Вы являетесь благочестивым народом. Я вижу благоговение и благочестие вашего народа, который берет благословение и просит меня о молитвах о мире. Вы достойны мира и прогресса!», — отметил он.

УПЦ
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