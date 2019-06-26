Кличко уволил директора «Зеленбуда» и еще двух чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко после проверок уволил директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константина Федотова, директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Наталью Белоусову и директора КП «Центр развития городской среды» Станислава Демина.

Об этом Кличко сообщил на коллегии КГГА в среду, сообщает Укринформ.