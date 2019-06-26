ГБР проводит массовые обыски у служащих Минобороны

Государственное бюро расследований проводит около 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил на брифинге в среду директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.
«ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил», — заявил он.
По словам директора Бюро, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.
«Три из пяти бронежилетов простреливаются», — заявил Труба.
В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах и они не поступили на вооружение украинской армии.
Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.
Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев.
Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.
По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.
«Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось», — подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова.
«Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось», — добавил он.
Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.
«О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет», — сказал он.
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