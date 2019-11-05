ГБР объявило подозрение пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны

Во вторник, 5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.
«Сегодня только начато объявление подозрений. По состоянию на сегодня объявлено 5 подозрений. Все подозреваемые — высокопоставленные чиновники Минобороны: руководитель Главного управления, два его заместителя и два начальника Управления», — сказал директор Госбюро расследований Роман Труба во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Всем пятерым объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.
По словам Трубы, более 70% бронежилетов простреливаются из оружия, от которого должны защищать — 79 из 100.
Между тем, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, «по мнению следствия, чиновник ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019г по июнь 2019г вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов „Корсар М3с-1-4“ в количестве 11 тыс. штук на общую сумму около 100 млн грн».
Согласно информации Генпрокуратуры, в настоящее время досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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