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Россия обвинила Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

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Россия обвинила Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем. Кроме того, его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили РБК в местном МВД, Плахотнюк проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ.

«Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», — заявили в МВД РФ.

В материалах следствия уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк занималось также «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдовы.

Плахотнюк, по версии следствия, применял криминальные методы воздействия, направленные против лиц, оказывающих ему противодействие, приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, тем самым получил значительное влияние на органы государственной власти Молдовы и в целях личного обогащения оказывал покровительство различным преступным организациям«.

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Это не первое обвинение против Плахотнюка в России. 22 февраля МВД РФ назвало его и бизнесмена Вячеслава Платона организатором молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб.

Есть претензии к Плахотнюку и у новых молдавских властей. 25 министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка.

Россия, Владимир Плахотнюк
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Среда, 26 июня 2019
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