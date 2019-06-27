«Киевстар» назвал страны, куда чаще всего ездят его абоненты

Телеком оператор «Киевстар» определил десятку популярных стран среди абонентов мобильной связи, наиболее популярной оказалась Польша, наименее — Королевство Эсватини. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстара».
Согласно рейтингу, составленному по данным регистрации абонентов в международном роуминге, с начала мая 2019 года количество абонентов оператора, путешествующих за рубежом, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Наиболее популярным маршрутом стала Польша — в мае-июне 2019 эту страну посетило 18% абонентов, пользующихся международным роумингом.
Второе место по количеству зарубежных поездок занимают Германия, Турция, Россия. Каждую из этих стран за первый летний месяц посетило около 8% абонентов, пользующихся роумингом.
Около 5% абонентов посетили Египет, Италию, Венгрию и Чехию.
В Румынию и Беларусь съездили 3% абонентов.
Меньше всего абонентов посетили Королевство Эсватини (Свазиленд) — 6 человек.
В компании отметили, что объемы потребления мобильного интернета в роуминге продолжают расти.
«В мае 2019 года абоненты „Киевстар“ использовали за рубежом на 113% больше дата трафика, чем годом ранее», — отметили в компании.
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