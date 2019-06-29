Трамп в воскресенье может встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сам Трамп заявил в субботу на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати в Осаке.

Трамп констатировал, что после Японии намерен отправиться в Южную Корею. «Как я понимаю, мы можем встретиться с председателем Ким, — сказал он.

По словам Трампа, Ким Чен Ын воспринял предложение о проведении встречи очень благоприятно.