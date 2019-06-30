Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, пишет CNN, показывая кадры с места событий.

Телеканал отмечает, что вместе с ним находится президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Главы государств рассчитывают встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, однако Пхеньян официально не подтверждал факт договоренности, уточняет CNN.

Трамп на своей странице в Twitter предложил главе Северной Кореи провести незапланированную короткую встречу, когда находился с визитом в Южной Корее после саммита G20 в Осаке. Позднее он заявил о готовящейся встрече с Ким Чен Ыном на пресс-конференции с Мун Чжэ Ином: «Просто пожать руку и поздороваться... Рукопожатие очень много значит». На субботу, 30 июня, демилитаризованную зону со стороны КНДР закрыли для туристов.