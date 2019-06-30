Грузинская певица Нино Катамадзе больше не будет выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. О своих намерениях певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества. Часть людей раскритиковали ее за то, что ей пришлось выступать в России после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси у здания парламента.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!», — пишет Катамадзе.
Певица также заявила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии. «Этим постом я хочу, в первую очередь, выразить свой протест в отношении властей, присоединиться к требованию о том, что Гахария должен уйти в отставку!», — добавила она.
Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.
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