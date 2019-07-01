Определился «узкий список» кандидатов на ключевые должности в Евросоюзе

Главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех основных институтов ЕС — Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы, но дискуссии еще продолжаются.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС несколько европейских дипломатов в кулуарах продолжающегося уже более 18 часов саммита. По их словам, ряд разногласий еще остается, и пока не ясно, сможет ли саммит утвердить новое руководство ЕС единогласно, или будет вынужден голосовать и решать этот вопрос путем достижения квалифицированного большинства. Решение вопроса о будущем главе Европейского Центробанка пока отложено.

«Круг наиболее вероятных кандидатов очерчен. Сейчас рассматривается кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (сменит Жан-Клода Юнкера — Ред.), болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета (сменит Дональда Туска), немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза (сменит Федерику Могерини)», — сообщил источник. В то же время, он подчеркнул, что переговоры «еще продолжаются», и что не все проблемные вопросы сняты.

Другой дипломат заявил, что дискуссии все еще продолжаются, пакет не утвержден в настоящее время. «Тиммерманс по-прежнему главный кандидат на пост главы Еврокомиссии. Георгиева рассматривается на пост главы Евросовета. Шарль Мишель и датчанка Маргрете Вестагер (еврокомиссар по конкуренции в уходящем составе ЕК) — на пост главы дипломатии ЕС. Германия и Франция хотят достичь единогласного соглашения путем консенсуса, а Италия и Польша — вынести кандидатуры на голосование», — рассказал он.

Одной из самых серьезных проблем саммита является оппозиция стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) кандидатуре Франса Тиммерманса, который является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии. В этой должности он курировал расследование Еврокомиссии нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал немилость Варшавы и ее сторонников.

За предложенного саммитом главу Европарламента депутаты ЕП нового созыва должны проголосовать уже 3 июля на первой сессии в Страсбурге, и он немедленно вступит в должность. Лидеры остальных институтов ЕС должны смениться 31 октября.