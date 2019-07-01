Войти
Трамп признался, что ему проще с диктаторами, чем с журналистами
резонанс
Трамп признался, что ему проще с диктаторами, чем с журналистами
Мэй имела жесткий разговор с Путиным по «делу Скрипалей»
дружба народов
Мэй имела жесткий разговор с Путиным по «делу Скрипалей»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Определился «узкий список» кандидатов на ключевые должности в Евросоюзе

138
Определился «узкий список» кандидатов на ключевые должности в Евросоюзе

Главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех основных институтов ЕС — Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы, но дискуссии еще продолжаются.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС несколько европейских дипломатов в кулуарах продолжающегося уже более 18 часов саммита. По их словам, ряд разногласий еще остается, и пока не ясно, сможет ли саммит утвердить новое руководство ЕС единогласно, или будет вынужден голосовать и решать этот вопрос путем достижения квалифицированного большинства. Решение вопроса о будущем главе Европейского Центробанка пока отложено.

«Круг наиболее вероятных кандидатов очерчен. Сейчас рассматривается кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (сменит Жан-Клода Юнкера — Ред.), болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета (сменит Дональда Туска), немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза (сменит Федерику Могерини)», — сообщил источник. В то же время, он подчеркнул, что переговоры «еще продолжаются», и что не все проблемные вопросы сняты.

Другой дипломат заявил, что дискуссии все еще продолжаются, пакет не утвержден в настоящее время. «Тиммерманс по-прежнему главный кандидат на пост главы Еврокомиссии. Георгиева рассматривается на пост главы Евросовета. Шарль Мишель и датчанка Маргрете Вестагер (еврокомиссар по конкуренции в уходящем составе ЕК) — на пост главы дипломатии ЕС. Германия и Франция хотят достичь единогласного соглашения путем консенсуса, а Италия и Польша — вынести кандидатуры на голосование», — рассказал он.

Одной из самых серьезных проблем саммита является оппозиция стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) кандидатуре Франса Тиммерманса, который является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии. В этой должности он курировал расследование Еврокомиссии нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал немилость Варшавы и ее сторонников.

Читайте также: В Раде хотят приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

За предложенного саммитом главу Европарламента депутаты ЕП нового созыва должны проголосовать уже 3 июля на первой сессии в Страсбурге, и он немедленно вступит в должность. Лидеры остальных институтов ЕС должны смениться 31 октября.

ЕС, Еврокомиссия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 июля 2019
Воскресенье, 30 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016