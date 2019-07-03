Суд по делу Вышинского перенесли

Подольский райсуд Киева перенес рассмотрение дела в отношении руководителя «РИА новости-Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля этого года. Об этом сообщает Укринформ.
«Отложить рассмотрение дела до 15.07 в 16.15», — заявила судья.
Заседание в целом продолжалось 20 минут. Во время заседания прокуроры обратились в суд с просьбой перенести рассмотрение на несколько дней — в связи с привлечением к делу новых прокуроров, которые еще только должны ознакомиться с материалами.
Судья посоветовала прокурорам до следующего заседания «тщательно подготовиться по делу, чтобы в дальнейшем таких случаев больше не было».
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Тогда по результатам следственных действий были якобы получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе «РИА Новости-Украина», содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он все обвинения отрицает.
Позднее Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.
7 мая Подольский райсуд Киева продлил арест Вышинского до 22 июля.
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