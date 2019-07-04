В Германии заработала мобильная сеть стандарта 5G

Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне, затем она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.
В текущем году около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G, будут установлены более чем в 100 точках. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии.
Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых автономное вождение и виртуальная реальность.
В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.
При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер.
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