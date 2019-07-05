«Нафтогаз» добился ареста в Англии $145 млн денег «Северного потока»

«Нафтогаз Украины» сообщил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Отмечается, что решение было вынесено 11 июня 2019 года с учетом «продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».

Кроме того, в сообщении «Нафтогаза» указывается, что «английский коммерческий суд обязал „Газпром“ при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие „Нафтогаза“ или согласие суда для получения таких средств».

Соответствующих сообщения от самого суда и «Газпрома» пока не поступало.

Напомним, что в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» эти деньги до сих пор не выплатил.

Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.