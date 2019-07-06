У Антикоррупционного суда теперь есть помещение в Киеве

Высший антикоррупционный суд, который должен начать работу 5 сентября, будет работать по адресу: Киев, проспект Победы, 41. Об этом информирует сайт ВАС.
«Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в г. Киеве. Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это стало возможным благодаря активным действиям многих людей. Отдельно в суде отмечают усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента.
В ВАС напоминают, что предварительно было принято решение о его временном размещении в помещениях на Крещатике, 42А и в пер. Крестовый, 4А, но тех площадей было недостаточно для работы суда.
«Руководство суда и работники аппарата продолжают делать все возможное для решения других неотложных вопросов с целью скорейшего начала выполнения Высшим антикоррупционным судом возложенных задач», — подчеркивается в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016