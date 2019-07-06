У Антикоррупционного суда теперь есть помещение в Киеве

Высший антикоррупционный суд, который должен начать работу 5 сентября, будет работать по адресу: Киев, проспект Победы, 41. Об этом информирует сайт ВАС.

«Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в г. Киеве. Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря активным действиям многих людей. Отдельно в суде отмечают усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента.

В ВАС напоминают, что предварительно было принято решение о его временном размещении в помещениях на Крещатике, 42А и в пер. Крестовый, 4А, но тех площадей было недостаточно для работы суда.

«Руководство суда и работники аппарата продолжают делать все возможное для решения других неотложных вопросов с целью скорейшего начала выполнения Высшим антикоррупционным судом возложенных задач», — подчеркивается в сообщении.