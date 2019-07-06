Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал Курт Волкер.

«Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону», — рассказал Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 июля 2019 г.

Американский дипломат добавил: США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно «реальных реформ в Украине».

«Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого», — подчеркнул Волкер.

Ранее в ходе встречи представителей США и Польши в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, Волкер заявил, что внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.