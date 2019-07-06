В Калифорнии произошло уже второе за неделю мощное землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Толчки, по информации специалистов, ощущались в 3:19 по UTC (6:19 по Киеву). Помимо них, в регионе накануне также фиксировались более слабые землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. 5 июня землетрясение, отмечает NBC News, ощущалось в Лос-Анджелесе около 20:20 по местному времени.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 0,9 км. Землетрясение произошло в 202 км к северу от Лос-Анджелеса. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр позже скорректировал его магнитуду до 6,9. На сайте USGS мощность землетрясения осталась прежней.
По данным пожарной охраны округа Сан Бернадино, в городе Риджкаст повреждена часть зданий, однако сведений о разрушениях пока не поступало. Есть информация об одном пострадавшем, помощь которому оказали спасатели.
В связи с инцидентом оператор пригородных поездов Metrolink сообщил о временном прекращении работы.
Это уже второе мощное землетрясение в этом регионе за последнюю неделю. 4 июля толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы в 196 км от Лос-Анджелеса. CNN называл это землетрясение сильнейшим в Калифорнии за последние 20 лет. Reuters это землетрясение называло мощнейшим за последние 25 лет.
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