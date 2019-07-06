Бывший норвежский министр получил 5 лет за секс с беженцами

Бывшего министра кабинета министров Норвегии Свейна Людвигсена приговорили к пяти годам тюремного заключения за сексуальное насилие над тремя просителями убежища. Об этом сообщает BBC.

«Экс-министр кабинета министров Норвегии получил пять лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию трех искателей убежища», — говорится в сообщении.

Людвигсен также должен возместить ущерб мужчинам на общую сумму 743 000 норвежских крон ($87 000).

Как отмечается, 72-летний Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своей должностью губернатора региона и использовании уязвимого положения трех молодых мужчин.

Жертвы, которым сейчас 25, 26 и 34 года, сообщили суду, что впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором, и он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги.

По их словам, события происходили в загородном доме Людвигсена, в гостиничных номерах и в его офисе.

Одному из пострадавших в то время было всего 17 лет, в то время как у другого был «легкое умственное расстройство».

Во время суда Людвигсен признался, что занимался сексом с одним из мужчин, но сказал, что это было по обоюдному согласию. Однако отрицал, что занимался сексом с двумя другими мужчинами.