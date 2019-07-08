Войти
В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию
резонанс
В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию
Рейтинг Трампа бьет рекорды на фоне успехов в экономике
vox populi
Рейтинг Трампа бьет рекорды на фоне успехов в экономике

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

В Малайзии отменят уголовное наказание за употребление наркотиков

205

Правительство Малайзии намерено отменить уголовное преследование за употребление наркотиков, а также хранение небольшого объема наркотических веществ, предназначенных для личного пользования. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад.

«Мы намерены самым серьезным образом изменить правила игры в данной сфере», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что «данное намерение совершенно не означает, что начато движение в сторону легализации наркотиков». «По этому вопросу позиция однозначная и принципиальная — Малайзия никогда не разрешит наркотики, в том числе под видом медицинских нужд», — пояснил Ахмад.

По его словам, «наркозависимость — болезнь, которую необходимо лечить, а не за которую нужно наказывать, в том числе заключением под стражу». По данным МВД, в тюрьмах страны содержатся примерно 700 тыс. человек, более половины из которых употребляли наркотики. «Внесение поправок в законодательство позволит оказывать им необходимую помощь, вплоть до перевода в специализированные реабилитационные центры», — отметил министр.

Заместитель руководителя некоммерческого Фонда по предупреждению преступности Ли Там Тие рассказал, что в среднем рост наркозависимых в стране составляет от 10 до 14% в год. По его данным, около 58% осужденных отбывают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом ежегодные затраты государства на содержание заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, связанные с наркотиками, достигают 500 млн ринггитов в год ($120 млн).

Читайте также: В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию

В Малайзии действуют одни из самых жестких в мире наказаний за хранение, транспортировку и распространение наркотиков. Так, смертная казнь через повешение грозит за хранение 40 г кокаина, 15 г героина или 200 г марихуаны. В настоящее время к высшей мере наказания в стране приговорены 1,2 тыс. человек. Осенью прошлого года правительство ввело мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, заменив их пожизненным заключением.

Малайзия, наркотики
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 июля 2019
Воскресенье, 7 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016