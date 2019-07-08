В Малайзии отменят уголовное наказание за употребление наркотиков

Правительство Малайзии намерено отменить уголовное преследование за употребление наркотиков, а также хранение небольшого объема наркотических веществ, предназначенных для личного пользования. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад.

«Мы намерены самым серьезным образом изменить правила игры в данной сфере», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что «данное намерение совершенно не означает, что начато движение в сторону легализации наркотиков». «По этому вопросу позиция однозначная и принципиальная — Малайзия никогда не разрешит наркотики, в том числе под видом медицинских нужд», — пояснил Ахмад.

По его словам, «наркозависимость — болезнь, которую необходимо лечить, а не за которую нужно наказывать, в том числе заключением под стражу». По данным МВД, в тюрьмах страны содержатся примерно 700 тыс. человек, более половины из которых употребляли наркотики. «Внесение поправок в законодательство позволит оказывать им необходимую помощь, вплоть до перевода в специализированные реабилитационные центры», — отметил министр.

Заместитель руководителя некоммерческого Фонда по предупреждению преступности Ли Там Тие рассказал, что в среднем рост наркозависимых в стране составляет от 10 до 14% в год. По его данным, около 58% осужденных отбывают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом ежегодные затраты государства на содержание заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, связанные с наркотиками, достигают 500 млн ринггитов в год ($120 млн).

В Малайзии действуют одни из самых жестких в мире наказаний за хранение, транспортировку и распространение наркотиков. Так, смертная казнь через повешение грозит за хранение 40 г кокаина, 15 г героина или 200 г марихуаны. В настоящее время к высшей мере наказания в стране приговорены 1,2 тыс. человек. Осенью прошлого года правительство ввело мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, заменив их пожизненным заключением.