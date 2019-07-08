ТОП-5 аутсорсинговых компаний: рейтинг

В Украине выбрали ТОП-5 лучших аутсорсинговых компаний. Опрос проводило информационное агентство деловых новостей Investory News.

Лучшие аутсорсинговые компании Украины были выбраны на основе голосов украинских бизнесменов.

Первое место в рейтинге заняла аутсорсинговая компания Nota Group, которая занимается комплексным правовым и финансовым обслуживанием предприятий и частных лиц.

В команде Nota Group — юристы, адвокаты и финансисты с многолетним опытом работы в бизнес-структурах.

«Передавать услуги на аутсорс стало модным трендом последних лет. Поскольку это экономия средств предпринимателей, их времени и сил. И главное- это привлечение экспертных знаний, гарантия качества работы и эффективности ведения бизнеса. С профессиональной аутсорсинговой командой можно не переживать за результат», - рассказала генеральный директор Nota Group, член правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, глава комитета корпоративной безопасности Группы компаний «Октава» Татьяна Андрианова.

По словам экспертов, чаще всего бизнес отдает на аутсорс IT-процессы, юридические вопросы, управление недвижимостью, налоговую отчетность, кадровые и финансовые вопросы.

Также лидерами ТОП-5 лучших аутсорсинговых компаний стали компании Intercomp Украины, EBS, Группа Финансовых Решений, Kreston GCG.