США грозит дефолт в сентябре

По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября. Об этом говорится в релизе на сайте американской организации.
К соответствующим выводам, уточняется в заявлении представителей центра, эксперты пришли на основе анализа последних данных. Риск дефолта, отметил директор по экономической политике центра Шай Акабас, может вырасти в случае, если снизятся федеральные доходы. Дефолт тогда, полагают аналитики, может произойти в первые две недели сентября. Это эксперты связывают с более низкими, чем ожидалось, прогнозами налоговых поступлений.
В целом, отмечается в релизе, рост федеральных доходов Штатов за 2019 год был «вялым» и составил менее 3% (предполагалось, что он составит 6%). Более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, были связаны с сокращением налогов в 2017 году, говорится в сообщении.
Прежде эксперты BPC, напоминает Bloomberg, прогнозировали, что «день X» для США может настать в период с октября по ноябрь. «Новый анализ ситуации выявил опасный сценарий, который нельзя игнорировать», — отметил, комментируя новые данные, Акабас. «Участники переговоров по бюджету должны знать: время истекает», — добавил он, заверив, что на данный момент единственным способом исключить возможность дефолта в этом году для США — это продлить срок погашения госдолга в ближайшие недели".
Для этого эксперты рекомендовали властям активизировать переговоры по этому поводу с Конгрессом.
Ранее в феврале американский госдолг достиг рекордной отметки в $22,01 трлн.
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