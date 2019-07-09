Нацбанк начнет публиковать прогноз изменения учетной ставки

Национальный банк 18 июля вместе с объявлением обновленного макропрогноза и решения об учетной ставке впервые опубликует прогноз ставки на 2,5 года. Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы приняли решение, что уже со следующего заседания монетарного комитета и правления сделаем публичным наш прогноз учетной ставки, на котором базируется макроэкономический прогноз», — сказал Сологуб.

Замглавы НБУ отметил, что такая практика в мире есть, однако она не является широко распространенной.

«Но из тех стран с инфляционным таргетированием, которые это делают (сейчас их 7), никто не пожалел», — подчеркнул замглавы центробанка.

Сологуб уточнил, что среди тех, кто давно ввел такую практику — Новая Зеландия, Швеция, Норвегия, к которым позже присоединились такие страны, как Грузия, Чехия.

«Это обоюдоострый меч. С одной стороны, может возникнуть восприятие этих показателей не как прогноза, а как нашего обязательства. Но, с другой стороны, это важный элемент коммуникации... Публикуя макропрогноз без ставки, мы не даем рынку всю информацию, и он не очень понимает, на каком именно прогнозе ставки мы базировались», — пояснил Сологуб.

По словам замглавы НБУ, плюс для украинского рынка, у которого еще нет большой истории работы в рамках процентного канала и плавающего обменного курса, от такой новой практики центробанка — это возможность на основе ожиданий НБУ выстраивать свои кривые доходности облигаций, так называемые кривые трансфертного ценообразования в банках.

«Мы видели, что за последние три года рынок не всегда эффективно воспринимал сигналы. Если же будет кривая, как Национальный банк видит изменения процентной ставки на ближайшие годы, рынку это поможет структурировать понимание своей деятельности», — считает замглавы НБУ.

В то же время Сологуб подчеркнул, что к опубликованным данным следует относиться как к прогнозу, который может впоследствии корректироваться, а не как к обязательствам, и НБУ будет дополнительно пояснять это.

Сологуб также указал на важный внутренний эффект для НБУ от публикации прогноза процентной ставки.

«Такое решение дисциплинирует полисимейкеров: теперь, когда на заседании монетарного комитета они обсуждают решение по ставке, они думают не только о сегодняшнем заседании, но и о будущих. Когда вы эти факторы проговариваете и обсуждаете, безусловно, это улучшает ваше понимание, как работает экономика и повышает ваш профессиональный уровень», — пояснил замглавы НБУ.

Как сообщалось, в июне Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 17,5% и уточнил, что принятое решение необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента предыдущего решения регулятора в апреле о снижении ставки с 18%.